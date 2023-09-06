Дания пообещала усиливать украинскую ПВО и поддерживать энергетику 6 сентября, 22:25 Мэтте Фредериксен в Верховной Раде, 6 сентября (Фото:REUTERS/Andrii Nesterenko)

Дания пообещала усиливать украинскую противовоздушную оборону и вместе с Польшей обязалась поддерживать украинскую энергетику.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Суспільне.

Она также отметила, что продолжаются учения украинских пилотов на F-16: «Состоялись «расширенные тренировки».

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Фредериксен также отметила, что состоялась рабочая встреча авиационной коалиции, о которой договаривались в Дании.

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В среду, 6 сентября, в Украину прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Также в Киеве с неанонсированным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Дании во время его визита в страну в середине августа. Тогда была озвучена договоренность о передаче Киеву истребителей F-16.

