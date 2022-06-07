Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента
Парламент Дании поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:JeppeKofod / Twitter)
В Дании утвердили поддержку евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции на парламентском уровне.
Об этом сообщила министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.
«Единогласная поддержка в датском парламенте вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — написал Кофод.
По его словам, датчане таким образом продемонстрировали сильное проявление солидарности с соседними странами.
НАТО не может начать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс из-за позиции Турции. Анкара обвиняет эти две страны в «поддержке терроризма».
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