Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента 7 июня, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Парламент Дании поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:JeppeKofod / Twitter)

В Дании утвердили поддержку евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции на парламентском уровне.

Об этом сообщила министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.

«Единогласная поддержка в датском парламенте вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — написал Кофод.

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По его словам, датчане таким образом продемонстрировали сильное проявление солидарности с соседними странами.

НАТО не может начать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс из-за позиции Турции. Анкара обвиняет эти две страны в «поддержке терроризма».

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