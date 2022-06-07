Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента

7 июня, 23:16
Цей матеріал також доступний українською
Парламент Дании поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:JeppeKofod / Twitter)

Парламент Дании поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:JeppeKofod / Twitter)

В Дании утвердили поддержку евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции на парламентском уровне.

Об этом сообщила министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.

«Единогласная поддержка в датском парламенте вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — написал Кофод.

Видео дня

По его словам, датчане таким образом продемонстрировали сильное проявление солидарности с соседними странами.

https://twitter.com/JeppeKofod/status/1534147840976486401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534147840976486401%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fadm.espreso.tv%2Fnews%2Fedit%2F482276

НАТО не может начать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс из-за позиции Турции. Анкара обвиняет эти две страны в «поддержке терроризма».

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Российская агрессия Дания Швеция Финляндия

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X