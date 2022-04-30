Дания передаст ВСУ колесные бронетранспортеры Piranha III и тяжелые минометы — СМИ 30 апреля, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Дания передаст Украине колесные бронетранспортеры Piranha III, сообщают СМИ (Фото:Jorge Alberto Souza/flickr)

Дания передаст вооруженным силам Украины колесные бронетранспортеры Piranha III. Об этом сообщает со ссылкой на источники местное издание OLFI, специализирующееся на оборонной и безопасности тематиках.



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Piranha – семейство колесных БТР производства швейцарской компании Mowag. Сейчас армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

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Также Копенгаген отправляет в Украину тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них и 50 гусеничных бронетранспортеров M113. Американские БТРы эксплуатируются с 1960 года, могут развивать скорость до 64 км/ч и имеют максимальный запас хода 320 км.

21 апреля премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен пообещала выделить Украине $90 млн на оружие. 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что союзники будут ежемесячно встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

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