Дания передаст Украине еще 45 танков, Норвегия — до 50 гусеничных транспортеров 19 сентября, 12:56 Танки Leopard 1 (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Дания передаст Украине еще 45 танков, а Норвегия — около 50 гусеничных транспортеров M548.

Как сообщает телестанция TV 2, о передаче еще 30 танков Leopard 1 и 15 модернизированных Т-72ЕА заявил министр обороны Трольс Лунд Поульсен во время встречи в формате Рамштайн во вторник, 19 сентября.

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О новой помощи Норвегии сообщило министерство обороны страны. По словам его главы Бьорна Арильда Грама, транспортеры помогут украинцам доставлять грузы в районы, где нет дорог. Они способны перевозить боеприпасы, продукты и воду для украинских военных.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что скоро в Украину прибудет партия американских танков Abrams.

В начале сентября Дания передала Киеву первые десять танков Leopard 1A5. В июне СМИ писали, что Копенгаген и Амстердам уже заказали для Украины дополнительные 14 танков Leopard 2.

Инфографика: NV