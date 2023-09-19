Дания передаст Украине еще 45 танков, Норвегия — до 50 гусеничных транспортеров
Танки Leopard 1 (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Дания передаст Украине еще 45 танков, а Норвегия — около 50 гусеничных транспортеров M548.
Как сообщает телестанция TV 2, о передаче еще 30 танков Leopard 1 и 15 модернизированных Т-72ЕА заявил министр обороны Трольс Лунд Поульсен во время встречи в формате Рамштайн во вторник, 19 сентября.
О новой помощи Норвегии сообщило министерство обороны страны. По словам его главы Бьорна Арильда Грама, транспортеры помогут украинцам доставлять грузы в районы, где нет дорог. Они способны перевозить боеприпасы, продукты и воду для украинских военных.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что скоро в Украину прибудет партия американских танков Abrams.
В начале сентября Дания передала Киеву первые десять танков Leopard 1A5. В июне СМИ писали, что Копенгаген и Амстердам уже заказали для Украины дополнительные 14 танков Leopard 2.