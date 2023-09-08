Еще больше — в пути. Дания передала Украине первые десять танков Leopard 8 сентября, 17:15 Танки Leopard для Украины (Фото:forsvaret.dk)

В пятницу, 8 сентября, Дания передала Украине первые десять танков Leopard 1A5. Это не последние поставки такой техники.

Об этом заявил командующий Сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен.

Также сообщается, что Дания отправила в Германию своих инструкторов по обучению украинских танкистов. Там также отметили, что украинские военнослужащие «очень мотивированы и хорошо умеют слушать», поэтому обучение проходит быстрее, чем планировалось.

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«Независимо от того, готовим ли мы датчан или украинцев, качество должно быть одинаково высоким. Понятно, что у нас нет столько времени, потому что важно, чтобы они вернулись в Украину и смогли помочь своим товарищам в защите Украины. Но они очень мотивированы и хорошо умеют слушать, поэтому мы легко можем хорошо снарядить их для предстоящей битвы», — заявил начальник штаба бронетанкового батальона майор Ким Фонсека.

29 августа издание Forbes сообищло, что за 13 недель украинского контрнаступления ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 из 71, которые были поставлены Украине странами Запада.

23 июля Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в стране начал работать центр, где будут ремонтировать и обслуживать танки Leopard 2.