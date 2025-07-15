Дания, Нидерланды и Швеция готовы покупать американское вооружение для Украины

Дания, Нидерланды и Швеция заявили о готовности присоединиться к плану президента США Дональда Трампа, который предусматривает покупку европейскими странами американского оружия с последующей передачей его Украине, сообщает Euractiv .

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в Брюсселе подтвердил, что его страна готова покупать американское вооружение для поддержки Украины.

«Я с гордостью могу сказать, что мы оказываем наибольшую поддержку Украины на душу населения, поэтому, конечно, мы готовы это сделать», — сказал Расмуссен и добавил, что «это идет бок о бок с Датской моделью». Его заявление цитирует DW.

Датская модель предусматривает прямую помощь украинскому оборонно-промышленному комплексу. С начала полномасштабной войны Дания уже предоставила Украине около 9 миллиардов евро военной помощи и более 860 миллионов — гражданской.

Хотя у Дании нет собственных ракет к системам Patriot, Расмуссен отметил, что правительство готово финансировать их закупку для Украины.

«Мы должны проработать детали», — добавил он.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что его страна с «позитивным настроем» рассматривает возможность участия в инициативе.

«Мы посмотрим, что мы можем сделать в связи с заявлениями Трампа, и будем действовать дальше», — сказал он.

Швеция также поддержала идею расширения поставок вооружения Украине. Министр обороны страны Пол Йонсон сообщил агентству Reuters, что Стокгольм готов внести свой вклад.

«Мы приветствуем американское решение сделать возможным ужесточение санкций против России и проложить путь для поставки Patriot и других систем вооружений в Украину», — заявил он, не уточнив деталей шведского участия.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках новой инициативы США.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые располагают ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.