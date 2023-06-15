Дания и Норвегия передадут Украине еще 9000 артиллерийских снарядов 15 июня, 10:13 Украина получит еще тысяч боеприпасов от Норвегии и Дании (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Норвегия и Дания договорились вместе передать Украине еще 9000 артиллерийских снарядов.



Об этом сообщило норвежское министерство обороны в четверг, 15 июня.

Осло передает сами снаряды, а Копенгаген — заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки. Кроме этого, Норвегия передаст 7000 снарядов из собственных запасов, а Дания — около 2000.

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«Артиллерийские боеприпасы — насущная потребность Украины. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких типах артиллерии, в частности в САУ M109. Ранее Норвегия передала 20 тысяч таких боеприпасов, а теперь в целом самостоятельно — 27 тысяч артиллерийских снарядов и 17 тысяч вместе с Данией.

5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

