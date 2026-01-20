Дания и Гренландия предложили разместить миссию НАТО в Арктике

Дания и Гренландия предложили рассмотреть возможность размещения миссии НАТО в Гренландии и Арктике, сообщает Reuters .

Об этом в понедельник, 19 января, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.

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«Мы предложили это. Генеральный секретарь НАТО также принял это к сведению, и я верю, что теперь мы сможем создать основу для того, как этого достичь. Это также соответствует тому, что мы обсудили с правительством Гренландии», — отметил министр обороны Дании.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что возможное вторжение Соединенных Штатов в Гренландию обернулось бы войной с НАТО и ликвидацией Североатлантического альянса.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп уже имеет доступ к Гренландии с точки зрения военного присутствия и безопасности, поэтому необходимости во вторжении нет.

Маккол указал, что возможность покупки острова и военное вторжение — это принципиально разные вещи, и именно силовой сценарий создал бы прямую угрозу существованию НАТО.

«Военное вторжение перевернуло бы статью 5 устава НАТО с ног на голову и, по сути, повлекло бы войну с самим НАТО», — заявил конгрессмен.

Он добавил, что это привело бы к ликвидации Альянса в том виде, в котором он сейчас существует.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Трамп неоднократно заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, его заявления также свидетельствовали о готовности к военному вторжению на остров из-за «вопроса национальной безопасности» Штатов, угрозы со стороны России и Китая и тому подобное.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания.

13 января в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Тогда же Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке, в Европе заявили о военных учениях Arctic Endurance.

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Европарламент выразил «однозначную поддержку»Гренландии и Дании и раскритиковал заявленную цель США взять под контроль арктический остров.

14 января прошла встреча лидеров Дании и США в Белом доме, на которой стороны договорились проводить переговоры каждые две-три недели, создав рабочую группу.

17 января Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Восемь стран опубликовали совместное заявление и заявили, что введение пошлин «подорвут трансатлантические отношения и создадут риск опасной спирали ухудшения ситуации».