Дания хочет провести в июле мирный саммит касательно Украины, участие России «сложно представить» — МИД
Ларс Локке Расмуссен (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)
Дания хотела бы провести в июле мирный саммит касательно Украины, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в понедельник, 22 мая.
Об этом сообщает Reuters.
«Для начала нам нужно приложить некоторые усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи», — сказал он.
По его словам, в мирном саммите должны участвовать не только союзники Украины.
«Необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай», — сказал Локке Расмуссен.
По его мнению, «трудно представить» участие России в таком саммите.
«Если Украина сочтет, что пришло время провести такую встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести встречу», — сказал он.