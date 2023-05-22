Дания хочет провести в июле мирный саммит касательно Украины, участие России «сложно представить» — МИД 22 мая, 14:45 Ларс Локке Расмуссен (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Дания хотела бы провести в июле мирный саммит касательно Украины, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен в понедельник, 22 мая.

Об этом сообщает Reuters.

«Для начала нам нужно приложить некоторые усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи», — сказал он.

По его словам, в мирном саммите должны участвовать не только союзники Украины.

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«Необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай», — сказал Локке Расмуссен.

По его мнению, «трудно представить» участие России в таком саммите.

«Если Украина сочтет, что пришло время провести такую встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести встречу», — сказал он.