«Максимально отрабатывает». ФСБ хочет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине — Данилов

27 января, 13:53
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна выдержать очередную мощную волну агрессии российских оккупантов, в частности, в информационном пространстве.

По его словам, сегодня пятое управление ФСБ "максимально отрабатывает" задачи по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

"Приближается 24 февраля, а никаких результатов нет, поэтому они проводят такую "комплексную" работу", - сказал он в эфире 24 канала.

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Данилов добавил, что «некоторые говорят, что нашей победы не может быть, некоторые распространяют другую чепуху».

"Они сейчас максимально активизировались, и в ближайшее время можем услышать много разнообразных подобных  "мыслей", - сказал он.

Данилов заявил, что значительно активизировались, в частности, криминальные авторитеты, которые и раньше сотрудничали с ФСБ и сейчас находятся за пределами Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=9x2POVa7FwY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ФСБ Алексей Данилов Война России против Украины

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