Следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими — Данилов
Украинские военные (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne REFILE)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими.
«Следующие два-три месяца будут очень важными. Они будут решающими в этом сражении», — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, к битве готовится как Украина, так и агрессор.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина сейчас приближается к предпоследнему — наступательному этапу войны.
6 декабря руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос. Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.