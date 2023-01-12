Следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими — Данилов 12 января, 10:21 Украинские военные (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne REFILE)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующие два-три месяца войны будут очень важными и решающими.

«Следующие два-три месяца будут очень важными. Они будут решающими в этом сражении», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, к битве готовится как Украина, так и агрессор.

Видео дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина сейчас приближается к предпоследнему — наступательному этапу войны.

6 декабря руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос. Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

