«Мы должны быть готовы». В РФ могут объявить всеобщую мобилизацию, они не отказались от идеи уничтожить украинцев — Данилов 19 декабря, 10:08 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

В России могут объявить всеобщую мобилизацию, они не отказались от идеи уничтожить украинцев, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Могут быть усиления тех позиций, которые на сегодняшний день есть. У нас есть понимание, что это может произойти. Более того, мы не исключаем вариант, что они могут объявить всеобщую мобилизацию, чтобы как можно больше было уничтожено их граждан», — сказал он в интервью Украинской правде.

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По его словам, это может произойти для того, чтобы в РФ «не было каких-либо неприятностей на их территории».

«Потому что люди, которых они сюда отправляют, возвращаются в совершенно ином физическом состоянии. Мы понимаем, за что мы воюем, мы воюем за свою страну, за своих детей, за свою независимость. А за что они воюют? За что их здесь убивают, за что их здесь каждый день молотят наши ребята? Так у них построено общество, которое все устраивает», — сказал он.

Отвечая на вопрос, попытаются ли россияне еще зайти вглубь Украины, Данилов заявил, что «они могут желать на все, что угодно».

«А мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая и Беларусь, и другие территории. И мы готовимся, готовимся и еще раз готовимся», — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что оккупанты «не отказались от идеи уничтожить нашу нацию».

«Если у них нет в руках Киева, у них в руках нет ничего — мы должны это понимать. Но будем ли мы им отдавать Киев, предоставим ли мы им такую возможность? Нет», — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.