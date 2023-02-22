«Россия должна проиграть». Крым, Донецкая и Луганская области — это украинские территории, которые не обмениваются и не продаются — Данилов 22 февраля, 13:05 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крым, Донецкая и Луганская области — это украинские территории, которые не обмениваются и не продаются.

«Крым, Донецкая и Луганская области – украинская суверенная территория, которая не обменивается и не продается. В этой войне не предусмотрен ничейный результат. Украина должна выиграть, а россия должна проиграть. Компромисс и уступки – путь к поражению и потере государственности», – говорится в публикации Данилова на Украинской правде.

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По его словам, внутренняя дестабилизация в Украине – единственное спасение для агрессора от военного поражения и крушения путинского режима.

«Для этого в кровеносную систему кремлю необходимо запустить ядовитый вирус – идею о возможности компромисса. Всего-то необходимо согласие Украины отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны», — написал он.

Данилов заявил, что работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. В частности, кремлевский режим в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах.

По его словам, "на внутреннем украинском треке поднимаются старые консервы и новые агенты".

«Различные спикеры и эксперты сначала осторожно, а потом все громче будут рассказывать, как нам нужен мир, что да – нужны уступки, что Запад нам изменяет, а власть вас не слышит! Что зачем нужны эти донбасские, луганские и другие земли и люди, ведь там одни "сепары" и "ватники", промытые мозги, разрушена экономика и опустошенные города. Это гири на ваших ногах на пути в Европу!», — заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что стоит только попасть в эту ловушку выбора между уступками и войной – в результате снова получите войну.