«Общая борьба». Украина защищает Европу, если бы мы не подготовились к войне, танки РФ могли бы быть в Праге и Риге — Данилов 12 сентября, 13:56 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы Украина не подготовилась к войне, то вопрос о присутствии российских танков в городах Европы был бы актуален.

Об этом сообщает Went.

По его словам, своими успехами ВСУ обязаны странам, которые поддерживают Украину.

«Мы защищаем Европу. Если бы мы не подготовились хорошо к этой агрессии, вопрос о присутствии российских танков в Варшаве, Таллинне, Праге и Риге был бы чрезвычайно актуален. Это наша общая борьба», - сказал он.

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Данилов добавил, что задача Украины достаточно проста — освободить страну от террористов.



«Мы на войне. Мы не используем понятие наступления, обороны или контрнаступления. Наша задача достаточно проста — освободить нашу страну от террористов, которые сейчас находятся на нашей территории», — сказал он.

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