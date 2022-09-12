«Общая борьба». Украина защищает Европу, если бы мы не подготовились к войне, танки РФ могли бы быть в Праге и Риге — Данилов
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы Украина не подготовилась к войне, то вопрос о присутствии российских танков в городах Европы был бы актуален.
Об этом сообщает Went.
По его словам, своими успехами ВСУ обязаны странам, которые поддерживают Украину.
«Мы защищаем Европу. Если бы мы не подготовились хорошо к этой агрессии, вопрос о присутствии российских танков в Варшаве, Таллинне, Праге и Риге был бы чрезвычайно актуален. Это наша общая борьба», - сказал он.
Данилов добавил, что задача Украины достаточно проста — освободить страну от террористов.
«Мы на войне. Мы не используем понятие наступления, обороны или контрнаступления. Наша задача достаточно проста — освободить нашу страну от террористов, которые сейчас находятся на нашей территории», — сказал он.
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