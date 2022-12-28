«Время максимального сосредоточения». Украина прошла половину пути к победе, но впереди тяжелый отрезок — Данилов 28 декабря, 11:52 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Украина прошла половину пути к победе, но впереди тяжелый отрезок, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в среду, 28 декабря — на 308-й день полномасштабной войны, развязанной страной-террористом РФ.

По его словам, Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной: ликвидацию государственности, уничтожение украинцев как нации.

«Время максимального сосредоточения — мы прошли половину пути к Победе. Но впереди тяжелый отрезок — окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления», — говорится в сообщении Данилова в Twitter.

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Полномасштабное вторжение РФ в Украину началось 308 дней назад — 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ, за это время ликвидированы более 103 тыс. российских оккупантов.

Близкие к Кремлю собеседники Wall Street Journal заявляли, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор намерен «заставить Украину подчиниться» и готов на годы мобилизовать экономику и население страны-агрессора.

По информации издания, окружение российского диктатора дезинформирует его о ходе полномасштабной войны против Украины и военных провалов РФ.