Предупредил об угрозе большой войны. Украина может изменить сценарий будущего, нанеся России глобальное поражение — Данилов 16 декабря, 17:02 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае если мир не сделает правильных выводов, украинская война за независимость станет прологом к большой войне.

Данилов заявил в Twitter, что Украина может изменить сценарий будущего, нанеся России глобальное поражение, которое приведет к глубинной трансформации РФ.

"Zeitenwende, слово года в Германии, должно стать словом дела 2023 года", - написал он в Twitter.

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Общество немецкого языка, выбирающее слово года, признало Zeitenwende (поворотный момент) словом года в немецком языке. Его канцлер Германии Олаф Шольц использовал в контексте войны России против Украины.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Украина будет продолжать уничтожать российского агрессора повсюду.

Он добавил, что не разделяет мнение о том, что удары по территории РФ могут привести к обострению ситуации.