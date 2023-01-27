В течение последних недель. РФ пытается найти слабые места в обороне Украины — Данилов

27 января, 14:45
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Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор РФ в течение последних недель пытается найти слабые места в обороне Украины.

Данилов рассказал, что РФ стремится захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По его словам, ситуация в Украине контролируется.

«Как россияне будут двигаться дальше, будет зависеть от многих факторов, но мы видим, что они постепенно истощаются», — сказал он 24 каналу.

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Секретарь СНБО добавил, что потери врага на донецко-луганском направлении более чем в семь раз больше, чем в ВСУ.

20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил потери РФ на войне против Украины в более чем 100 тысяч, назвав их «значительными».

https://www.youtube.com/watch?v=9x2POVa7FwY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины

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