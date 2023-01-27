В течение последних недель. РФ пытается найти слабые места в обороне Украины — Данилов
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор РФ в течение последних недель пытается найти слабые места в обороне Украины.
Данилов рассказал, что РФ стремится захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По его словам, ситуация в Украине контролируется.
«Как россияне будут двигаться дальше, будет зависеть от многих факторов, но мы видим, что они постепенно истощаются», — сказал он 24 каналу.
Секретарь СНБО добавил, что потери врага на донецко-луганском направлении более чем в семь раз больше, чем в ВСУ.
20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил потери РФ на войне против Украины в более чем 100 тысяч, назвав их «значительными».