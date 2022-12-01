«Просто варвары». РФ должна прекратить существование в нынешних границах, склонять нас к переговорам — безобразие — Данилов

1 декабря, 14:24
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор РФ должна прекратить существование в нынешних границах.

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна в тех пределах, в которых они существуют. Сегодня Россия — одна из немногих стран, которые имеют колонии на своей территории, уничтожившей огромное количество народов, их язык, культуру, традиции. Они просто варвары. И когда говорят, что с этими варварами нужно садиться за один стол и о чем-то говорить, я считаю это недостойно нашего народа», — сказал Данилов на Киевском форуме безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.

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По его словам, склонять украинцев к компромиссам с людьми, которые убивают наших детей, которые творили здесь такие зверства — это безобразие.

https://www.youtube.com/watch?v=mF_nwpPjzyc

В понедельник, 28 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал тайные составляющие рецепта украинской победы.

По его словам, это децентрализация и активность общин.

https://www.youtube.com/watch?v=uF17Z0IFgdU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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