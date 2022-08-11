Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не вылечится от мании величия и комплекса недоимперскости — Данилов

11 августа, 16:26
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не вылечится от мании величия и комплекса недоимперского.

"Россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не вылечится от мании величия и комплекса недоимперскости", - написал он в Twitter.

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По его словам, Силы обороны Украины помогут РФ выработать иммунитет к российскому фашистскому штамму.

Видео дня
https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1557694675040993280

Данилов поблагодарил Латвию за принятие важного решения о признании РФ государством-спонсором терроризма и правительство Эстонии, за закрытие въезда россиянам с шенгенскими визами.

"Эти решения являются важными шагами на пути к изоляции России и ее наказания за совершенные преступления", - сказал он.

В четверг, 11 августа, Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийства гражданского населения.

В этот же день Эстония приняла решение запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной. Эта норма вступит в силу на следующей неделе.

https://www.youtube.com/watch?v=sU6xsyDBtzk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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