Мир наконец-то должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера — Данилов 14 сентября, 13:46 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мир наконец-то должен понять, что российский диктатор Владимир Путин ничем не отличается от Гитлера.

Данилов напомнил, что когда началась Вторая мировая война, 26 стран сформировали антифашистскую коалицию.

«Сейчас мы видим необходимость формирования антипутинской коалиции. Правда, ответом на российское вторжение в Украину стала встреча более 40 стран на американской военной базе в Рамштайне, в Германии, но речь идет о большем, о защите фундаментальных ценностей», — сказал он в интервью Wirtualna Polska.

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По его словам, есть страны, которые не считают Россию агрессором или террористом.

«Мир наконец-то должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера. Гитлер был одержим уничтожением евреев, а Путин хочет уничтожить украинцев», — сказал он.

Данилов поблагодарил за ту поддержку, которую получает Украина, «но хотелось бы, чтобы все понимали, что это наше общее дело».

«Между тем многие руководители не понимают, что такое война. Мы платим жизнями наших людей за свободу и безопасность всей Европы, а некоторые политики противопоставляют войну более высоким счетам за газ», — сказал он.

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