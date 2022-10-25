«Мало чем отличается». Данилов назвал Путина «современным Гитлером»

25 октября, 16:14
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин — это современный Гитлер.

По словам Данилова, Украина не согласится на соглашения со страной-агрессором Россией, которые предусматривают потерю территорий.

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«Послушайте, нельзя подстрекать террористов. Потому что в будущем их желание захватывать, захватывать и еще раз захватывать будет только возрастать. Это опасная практика. Они взяли пример с фашистской Германии. Так что у нас очень хорошая память. Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера — он просто современный Гитлер», — сказал Данилов в интервью Sky News.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=9smjsDHzxdg&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Адольф Гитлер Алексей Данилов

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