«Страшилки нас не запугают». У Путина сейчас новая стратегия и тактика в войне — Данилов 18 октября, 14:12 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

На фоне массовых обстрелов страной-агрессором РФ объектов критической инфраструктуры и мирного населения Украины секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина сейчас новая стратегия и тактика в войне.

«У нас с 24 февраля идет активная фаза боевых действий. Наше население уже довольно спокойно относится к таким вещам (вражеским ударам — ред). Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства — сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами», — сказал он в интервью ERR.

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По словам Данилова, у Путина «сейчас новая стратегия и новая тактика, новый взгляд на развязанную им войну».

«Мы готовы к этому, так что еще раз заявляю — никакие его „страшилки“ нас не запугают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов», — сказал он.

Секретарь СНБО заявил, что атака на гражданские объекты ничем хорошим для диктатора не закончится.

«То, что он сейчас делает — это предоставляет материалы, которые фиксируются в ежедневном режиме, и которые будут представлены международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому что это преступление против человечности, которое не имеет срока давности», — сказал Данилов.

Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы в объекте энергообеспечения на левом берегу столицы.

В Житомире после удара по объекту энергетики двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.