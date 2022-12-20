«Не надо прыгать, надо уже о земле думать»: Данилов прокомментировал «эффектное» схождение Путина с трапа в Минске

20 декабря, 14:12
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Владимир Путин (Фото:Кадр видео Посольство России в Беларуси)

Владимир Путин (Фото:Кадр видео Посольство России в Беларуси)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал схождение кремлевского диктатора Владимира Путина с трапа самолета в Минске.

В эфире телемарафона Данилов заявил, что этот прыжок был показательным, поскольку Путину посоветовали так сделать на фоне множества слухов о здоровье и болезнях диктатора.

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«Не надо прыгать, нужно о земле уже думать», — сказал секретарь СНБО.

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В СМИ постоянно появляются разные слухи о состоянии здоровья Путина.

Согласно данным DailyStar, после падения с лестницы ему понадобилась «срочная операция на толстой кишке».

Также западные таблоиды писали, что недавно Путин якобы поскользнулся, спускаясь с лестницы в своем московском доме, упал на копчиковую кость, а затем опрокинулся на бок и сполз еще на две ступеньки. Как пишут таблоиды, из-за удара Путин «непроизвольно испражнился», что якобы связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.

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Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин достаточно серьезно болен, однако непонятно чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

Также СМИ писали, что у Путина ранняя стадия болезни Паркинсона.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Минск Алексей Данилов Война России против Украины

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