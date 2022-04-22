Российские власти хотели депортировать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города — Данилов 22 апреля, 03:54 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Украинский Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Кремль планировал вывезти украинцев в концлагеря в западной Сибири и заставить строить города.



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у верхушки РФ были планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири и отправить их на принудительные работы по строительству новых городов.

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Об этом Данилов рассказал в интервью Украинской правде.

В частности, Данилов сослался на статью О новых городах Сибири министра обороны РФ Сергея Шойгу, опубликованную 6 сентября 21-го года.

«Немногие обратили внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание. Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет», — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Шойгу прямо озвучил план в Сибири построить от 3 до 5 крупных городов от 300 тысяч до миллиона населения.

По мнению Данилова, в статье Шойгу намекнул о том, что на принудительных работах должны были работать украинцы. В частности, он написал, что к работам, дескать, должны были быть привлечены граждане из стран СНГ.

Как настаивает секретарь СНБО, у граждан других стран СНГ не было такого количества физически состоятельных граждан для реализации подобного замысла.

«Все сообщения, которые нам предоставляла разведка партнеров, были о концлагерях, фильтрационных лагерях, а также физическом уничтожении президента и высшего политического руководства на первом месте», — подчеркнул Данилов.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты держат в фильтрационных лагерях более 20 тысяч жителей Мариуполя. После этого украинцев принудительно вывозят в Россию.

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