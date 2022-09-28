«Вот такая х*рня, малыши». Данилов потролил РФ после взрывов на маршрутах Северных потоков

28 сентября, 17:42
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Алексей Данилов (Фото:twitter.com/OleksiyDanilov)

Алексей Данилов (Фото:twitter.com/OleksiyDanilov)

В среду, 28 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов потролил страну-агрессора Россию после взрывов на маршрутах Северных потоков.

Данилов опубликовал в Twitter фото, где он стоит в белом костюме под водой у газопровода Северный поток-2.

«Вот такая х@рня, малыши! Тик-ток обнародовал данные собственного расследования», — подписал фото секретарь СНБО.

Видео дня

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https://twitter.com/oleksiydanilov/status/1575124673754546176?s=21&t=Nic5JxK4drbJQ5sB45jeFw

Во вторник, 27 сентября, на маршрутах залегания трубопроводов Северный поток — 1 и Северный поток — 2 произошли два подводных взрыва.

Причины пока неизвестны, но датские власти предположили, что утечка на газопроводе могла произойти из-за диверсии. Ведется расследование.

Как сообщалось, вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного российского вторжения не получил сертификацию немецкого правительства и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.

https://www.youtube.com/watch?v=xwJIFFnm0R4&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СНБО Северный поток Алексей Данилов Война России против Украины

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