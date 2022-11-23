«Единственное желание — уничтожать рашистское чудовище». Данилов отреагировал на новый массированный ракетный удар по Украине 23 ноября, 15:58 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя массированный ракетный удар по Украине, заявил, что такие события вызывают единственное желание — уничтожать рашистское чудовище.

«Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши „шахиды“. Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание переговоров. Только единственное желание — уничтожать рашистское чудовище», — говорится в сообщении Данилова в Twitter.

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По его словам, со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Работу ПВО было слышно во многих областях (Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и т. п. ). Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о многочисленных пусках ракет с российских самолетов стратегической авиации Ту-95.

В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — в объекты критической инфраструктуры.