«Единственное желание — уничтожать рашистское чудовище». Данилов отреагировал на новый массированный ракетный удар по Украине

23 ноября, 15:58
Поделиться:
Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя массированный ракетный удар по Украине, заявил, что такие события вызывают единственное желание — уничтожать рашистское чудовище.

«Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши „шахиды“. Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание переговоров. Только единственное желание — уничтожать рашистское чудовище», — говорится в сообщении Данилова в Twitter.

Видео дня

По его словам, со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1595404955904532487

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Работу ПВО было слышно во многих областях (Винницкой, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и т. п.). Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о многочисленных пусках ракет с российских самолетов стратегической авиации Ту-95.

В Киеве подтвердили «прилет» в один из инфраструктурных объектов, в Киевской области — в жилой дом, в Винницкой и Львовской — в объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X