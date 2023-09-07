Путин убил 500 наших детей. Данилов резко отреагировал на идеи о переговорах Украины и России 7 сентября, 13:17 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал чушью идею о переговорах Украины и страны-агрессора РФ.

Данилов напомнил, что Украина уже заключала с Россией «договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве» в 1997 году, который РФ нарушила.

«Они ничего не соблюдают, поэтому с ними нельзя договариваться», — сказал он в эфире 1+1.

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По его словам, условия Украины — это выход на границы и ответственность РФ.

«Они (россияне — ред) должны понести ответственность за все, что они сделали, выплатить компенсации, а потом с ними о чем-то можно говорить», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО назвал чушью переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

«Человек, который убил 500 наших детей, не должен нести за это ответственность? Что это за мир? Что вы с ним встречаетесь? Что вы ему руки жмете?» — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным сказал, что "Украина должна смягчить свою позицию", чтобы зерновое соглашение было восстановлено.



Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид по просьбе папы римского Франциска хочет «организовать» встречу президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.



Президент Украины заявлял, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

30 сентября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.