«У нас есть шанс перебить хребет». Данилов ответил, почему Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией 18 августа, 17:17 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией, поскольку это станет войной, отложенной на будущее.

«Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем — это война, отложенная на будущее», — написал он в Twitter.

Видео дня

По его словам, именно сегодня есть шанс перебить хребет российскому «колосу на глиняных ногах».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что закончить войну до конца года вполне возможно.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 августа, заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.