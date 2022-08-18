«У нас есть шанс перебить хребет». Данилов ответил, почему Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией, поскольку это станет войной, отложенной на будущее.
«Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем — это война, отложенная на будущее», — написал он в Twitter.
По его словам, именно сегодня есть шанс перебить хребет российскому «колосу на глиняных ногах».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что закончить войну до конца года вполне возможно.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 августа, заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.
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