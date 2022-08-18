«У нас есть шанс перебить хребет». Данилов ответил, почему Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией

18 августа, 17:17
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией, поскольку это станет войной, отложенной на будущее.

«Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с кремлем — это война, отложенная на будущее», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1560249135038693380

По его словам, именно сегодня есть шанс перебить хребет российскому «колосу на глиняных ногах».

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что закончить войну до конца года вполне возможно.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 августа, заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

https://www.youtube.com/watch?v=C8XiOeIN0Wk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины

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