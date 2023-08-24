Россия пытается вербовать на войну наемников в странах Центральной Азии — Данилов 24 августа, 08:48 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается вербовать на войну против Украины наемников в странах Центральной Азии.

«Сегодня (россияне — ред) пытаются к этим вещам привлекать представителей других стран, стран Центральной Азии, но желающих воевать на стороне России не так много», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, россияне научились воевать, но наш дух победит.

Данилов подчеркнул, что в РФ не прекращают скрытую мобилизацию.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 259 160 своих военных, 340 — за последние сутки, сообщил Генеральный штаб ВСУ.