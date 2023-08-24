Россия пытается вербовать на войну наемников в странах Центральной Азии — Данилов
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается вербовать на войну против Украины наемников в странах Центральной Азии.
«Сегодня (россияне — ред) пытаются к этим вещам привлекать представителей других стран, стран Центральной Азии, но желающих воевать на стороне России не так много», — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, россияне научились воевать, но наш дух победит.
Данилов подчеркнул, что в РФ не прекращают скрытую мобилизацию.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 259 160 своих военных, 340 — за последние сутки, сообщил Генеральный штаб ВСУ.