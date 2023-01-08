Россия хочет изготавливать иранские дроны в городе Тольятти — Данилов 8 января, 15:18 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

РФ планирует производить иранские беспилотники на нескольких площадках, в том числе в российском городе Тольятти. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью в эфире телемарафона в субботу, 7 января.



Ссылаясь на данные украинской разведки, он говорит, что производить беспилотники РФ планирует и в других городах. Как именно россияне хотят получать необходимые запчасти, пока неизвестно.

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«Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО говорит: когда в Украине начали сбивать иранские дроны, то обратили внимание на комплектацию некоторых компаний, «которые не должны поставлять» их в Иран.

«Как они там оказались — этим вопросом занимаются многие исследования. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что компании, которые их поставляли, будут продолжать это делать. Тогда из чего будут составлять свои дроны — это большой вопрос», — добавил Данилов.

Инфографика: NV

Иран сначала не признавал передачу своих дронов россиянам: в октябре такую информацию отрицал официальный представитель Министерства иностранных дел страны Насер Канани. Уже в следующем месяце дипломат признал передачу аппаратов, однако отметил, что это произошло до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.



В Воздушных силах считают, что Россия не сможет быстро развернуть производство иранских ударных беспилотников на своей территории из-за ряда факторов.

