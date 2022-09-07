Россия вербует граждан Беларуси для участия в войне против Украины — Данилов

7 сентября, 11:20
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Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия вербует граждан Беларуси для участия в войне против Украины.

«На сегодняшний день Российская Федерация вербует, это правда, граждан Беларуси для участия в военной агрессии против нашей страны. Но тех, кого они вербуют, отправляют через свою территорию, потому что их не так много», — сказал он в интервью LB.ua.

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По его словам, Украина наблюдает за тем, как будут разворачиваться события.

«Могу сказать: на 6:30 утра все члены Совета нацбезопасности и обороны получают соответствующие отчеты за минувшие сутки, и там то, что касается территории, которая в свое время была Беларусью, которая сейчас оккупирована, на мой взгляд, идет отдельным пунктом — что там на сегодняшний день происходит», — сказал он.

Данилов заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского была проведена проверка приграничных к Беларуси областей, цель которой — оценка, насколько мы готовы будем встречать войска, если будет открытое наступление со стороны Беларуси.

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«Пока наша разведка считает, что этого не будет. Но покажет жизнь — будем с вами смотреть», — сказал он.

В Генштабе заявили, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых с большой вероятностью будет проведена тренировка по захвату Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн отмечает, что тренировочная зона авиации Беларуси с начала этой недели сместилась ближе к границам с Украиной.

При этом беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

https://www.youtube.com/watch?v=Kxt00ZaQ8xs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Алексей Данилов Война России против Украины

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