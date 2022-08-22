«Не верили в нас как в народ». Западные партнеры считали, что РФ захватит Украину за три-пять дней — Данилов 22 августа, 11:16 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Западные партнеры считали, что страна-агрессор РФ захватит Украину за три-пять дней, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Западные партнеры не верили в нас как в народ. Они считали, что россияне захватят нас за три-пять дней. В этом кресле [напротив] сидело очень много таких уважаемых людей», — сказал он в интервью изданию Бабель.

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По словам Данилова, иностранные партнеры заявляли, что страна-агрессор Россия планирует уничтожение всего военно-политического руководства страны.

«Здесь сидели очень почтенные иностранные господа из различных институтов, которые говорили такую вещь: «Пять-шесть дней, дальше уничтожение всего военно-политического руководства страны, дальше концлагеря, дальше фильтрационные лагеря — и вы перестаете существовать как страна». Это то, что говорили все, без исключений», – рассказал он.

Секретарь СНБО заявил, что на это украинские власти отвечали, что такого не будет, это наша земля, мы будем ее защищать.

«У нас есть воля к свободе. Я всем им говорил, что мы разные с россиянами. Россияне – это рабы. У них свое видение по отношению к царю, а мы свободны. И я говорил, если будете помогать нам защищать страну, — большая вам за это благодарность», — сказал он.

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