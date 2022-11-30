«Надписи с российских заборов». Данилов назвал цитирование Медведева бессмысленным

30 ноября, 14:10
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что цитирование заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева бессмысленно.

Данилов заявил, что он удивляется, когда цитируют Медведева, потому что это бессмысленно.

«Мнения, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и московских нужников», — написал он в среду, 30 ноября в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1597890313896722432

По его словам, не следует смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии.

Медведев регулярно делает заявления об Украине, которые совершенно оторваны от реальности. К примеру, 20 ноября он заявил, что Киев — это якобы «российский город» и пригрозил новым наступлением на украинскую столицу.

https://www.youtube.com/watch?v=URGzvt7nkkw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дмитрий Медведев Алексей Данилов Война России против Украины

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