«Надписи с российских заборов». Данилов назвал цитирование Медведева бессмысленным
Алексей Данилов (Фото:СНБО)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что цитирование заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева бессмысленно.
Данилов заявил, что он удивляется, когда цитируют Медведева, потому что это бессмысленно.
«Мнения, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и московских нужников», — написал он в среду, 30 ноября в Twitter.
По его словам, не следует смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии.
Медведев регулярно делает заявления об Украине, которые совершенно оторваны от реальности. К примеру, 20 ноября он заявил, что Киев — это якобы «российский город» и пригрозил новым наступлением на украинскую столицу.