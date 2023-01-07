Данилов провел параллели между чертом и Путиным, комментируя российское «перемирие»

7 января, 20:22
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Данилов сравнил Путина с чертом (Фото:СНБО / Facebook)

Данилов сравнил Путина с чертом (Фото:СНБО / Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "рождественское перемирие". Он вспомнил цитату о черте из повести Николая Гоголя Ночь перед Рождеством.

«Ночь перед Рождеством», 2023 год от Р.Х.: современное прочтение. Сначала черт погрузил мир в сплошную тьму, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, а затем черт предложил объявить перемирие", — написал Данилов в Facebook.

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«И во всем этом как предусмотрительно гениальный Гоголь НАШ, Николай Васильевич, нарисовал подробный образ кремлевского „черта-иблиса“: „.испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие… А зато сзади… у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове… можно было догадаться, что это… просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу“»", — процитировал классика секретарь СНБО.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0KpXSoAAzTDBBM9DC5BoupwMev7VnHBa3cnigLsBCCK3tbP5z1EYPvvRmVFLHNmqzl

5 января Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора РФ Сергею Шойгу ввести «режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что «временное перемирие» может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

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В свою очередь, спикер Госдепа США Нед Прайс говорил, что заявление Путина о «режиме прекращения огня» — циничное, ведь оно появилось через несколько дней после новогодних атак РФ против гражданской инфраструктуры Украины.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили в частности по Краматорску и Кураховому в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганщины.

6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего погибли двое гражданских и еще 13 человек были ранены.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Владимир Путин СНБО Украина-Россия Режим прекращения огня Рождество Ночь перед рождеством Перемирие Николай Гоголь Алексей Данилов Война России против Украины

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