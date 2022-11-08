Данилов о переговорах с Россией: Главное условие Зеленского — восстановление территориальной целостности Украины 8 ноября, 11:37 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя переговоры Украины и страны-агрессора России, заявил, что главное условие президента Украины Владимира Зеленского для их начала — восстановление территориальной целостности Украины.

"россия, переговоры. Главное условие Президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины», – написал он в Twitter.

По его словам, гарантия выполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты.

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"Стратегия — действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море», — написал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.

По данным СМИ, США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

