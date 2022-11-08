Данилов о переговорах с Россией: Главное условие Зеленского — восстановление территориальной целостности Украины
Алексей Данилов (Фото:СНБО)
Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя переговоры Украины и страны-агрессора России, заявил, что главное условие президента Украины Владимира Зеленского для их начала — восстановление территориальной целостности Украины.
"россия, переговоры. Главное условие Президента Украины – восстановление территориальной целостности Украины», – написал он в Twitter.
По его словам, гарантия выполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты.
"Стратегия — действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и море», — написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.
По данным СМИ, США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.