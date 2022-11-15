Чем дольше Россия будет саботировать «мирный план Зеленского», тем катастрофичнее ситуация для Кремля — Данилов 15 ноября, 13:45 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Во вторник, 15 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что чем дольше Кремль будет саботировать десять условий мира президента Украины Владимира Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для Кремля же.

По его словам, стране-агрессору России не стоит терять время.

«Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Владимира Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины», — написал он в Twitter.

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Данилов заявил, что мирный план Зеленского «будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика».

Владимир Зеленский предложил «украинскую формулу мира», которая предполагает десять составляющих:



1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости (компенсация за убытки, спецтрибунал)

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.