Чем дольше Россия будет саботировать «мирный план Зеленского», тем катастрофичнее ситуация для Кремля — Данилов
Алексей Данилов (Фото:СНБО)
Во вторник, 15 ноября, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что чем дольше Кремль будет саботировать десять условий мира президента Украины Владимира Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для Кремля же.
По его словам, стране-агрессору России не стоит терять время.
«Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Владимира Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины», — написал он в Twitter.
Данилов заявил, что мирный план Зеленского «будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика».
Владимир Зеленский предложил «украинскую формулу мира», которая предполагает десять составляющих:
1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.
6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости (компенсация за убытки, спецтрибунал)
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.