«Невежды — они ничему не научились». Данилов отреагировал на удары РФ по объектам критической инфраструктуры Украины 12 октября, 13:28 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя удары страны-агрессора РФ по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил, что россияне так ничего и не поняли.

"россияне так ничего и не поняли. Лишь в 20 в. украинцы пережили мировые войны, революции, террор и Голодомор», - написал он в Twitter.

Данилов заявил, что Россия веками уничтожала украинцев, «а мы создали собственное государство».

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"кремль думает нас сломать холодом, отключением света или воды? Невежды – они ничему не научились», – написал он.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.



В Киеве с 11 октября введен график почасового отключения электроэнергии по районам. Веерные отключения электроэнергии также анонсировали в Хмельницкой области.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. Оккупанты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Дважды была атакована Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Также были нанесены удары по двум объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.