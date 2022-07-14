«Считаю, что она получит ответ». Данилов о заявлении Спартц относительно российского влияния на Ермака

14 июля, 14:54
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обращение Виктории Спартц — обычная практика (Фото:Rep. Victoria Spartz via Twitter)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обращение Виктории Спартц — обычная практика (Фото:Rep. Victoria Spartz via Twitter)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ прокомментировал заявление конгрессвумен Виктории Спартц о российском влиянии на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Хочу обратить внимание, что она является конгрессменом Соединенных Штатов Америки. В любой Верховной Раде, любом избираемом народом органе есть депутаты, имеющие право обращаться за теми или иными разъяснениями по тому или иному вопросу. Мы в аппарате Совета нацбезопасности и обороны каждый день получаем запросы от наших депутатов — прояснить тот или иной вопрос. Это наша обязанность вести такую работу, ничего удивительного, экстраординарного не произошло», — заявил Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что, по его мнению, Спартц «получит ответ от тех органов, куда обратилась», назвав подобные запросы «обычной практикой во всех цивилизованных странах».

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8 июля конгрессвумен Виктория Спартц призвала президента США Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией. Она сослалась на разведданные, призвав срочно подтвердить или опровергнуть эти «серьезные обвинения».

12 июля в своем новом заявлении она заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

В нем Спартц также отмечает, что после визита в Украину она осталась «разочарована, узнав, что вместо того, чтобы поддерживать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев фактически во главе с Андреем Ермаком играет в политику».

По ее словам, вместо того, чтобы «развеять опасения, которые я нарушила на прошлой неделе, Ермак начал клеветническую кампанию против меня».

«Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно», — подчеркнула политик.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-США Радио НВ Андрей Ермак Алексей Данилов Виктория Спарц

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