«Со свернутыми шеями или без них». Данилов резко ответил пропагандистке Симоньян, размечтавшейся о приезде в Киев 5 ноября, 10:51 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя высказывания российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая размечталась о приезде в Киев, заявил, что украинцы будут наблюдать, как так называемая Россия будет погружаться в мрак и хаос.

«Симоньян, читайте и слушайте внимательно, я вам нарисую настоящую картину вашего будущего, правда, без надежды на просветление в вашей больной безумием башке», — написал он в Telegram.

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По словам Данилова, «наши волшебные Оксаны» будут плевать на собачьи могилы российских мужчин, «которые будут лежать с свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли».

«А башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горючими слезами на похоронах своих мужей и сыновей, „которым в 20 лет могилы роют“», — написал он.

Фото: www.facebook.com/danilov.oleksiy

Данилов заявил, что украинцы обязательно выпьют за свою победу и за вечный упокой безобразного российского образования, «чтобы никогда эта вонючая российская земля не смела и посмотреть в сторону Украины, замирая от панических и истерических болей, вспоминая ужас украинских степей, лесов и полей».

«А мы будем наблюдать, как взбешенные вагнеровцы и вооруженные зэки насилуют ваших женщин и убивают ваших детей, и так называемая Россия будет погружаться во мрак, хаос и настоящую, не придуманную Симоньян, гражданскую войну», — написал он.

По его словам, украинцы станут наблюдать, как будет «разваливаться фейк-федерация, сжимаясь до своего естественного состояния в пределах Московии — дремучей свалки и окраины Азии».

«Как то, что когда-то называлось Российской Федерацией, будет разлетаться кровавыми кусками. Как вы там пишете? „С Днем народного единства“? Ну что ж, и мы вас хотим поздравить с единством — тех, кто уже в черных целлофановых пакетах, и тех, кто к ним собирается», — написал он.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян размечталась, что «настанет день» — и россияне снова приедут «в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев», а «мужчины снова будут сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан».