«Все станет известно». Данилов предупредил Запад об опасности прекращения поставок оружия Украине 14 ноября, 21:39 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос журналистов в эфире телемарафона о том, что будет, если Запад перестанет поставлять оружие Украине, Данилов заявил, что это «довольно опасная вещь».

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«В публичном обществе и пространстве все становится известно. Я могу сказать, что когда в 2008 году нам отказали в ПДЧ, в то время было другое информационное пространство, не было тех социальных сетей, которые сегодня существуют. Если нам прекратят поставки оружия, поверьте, мир может взорваться и тогда разговоры о демократии и свободном мире, куда они должны деться? Это довольно опасная вещь — прекратить нам помощь», — подчеркнул Данилов.

14 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что России нужно не возобновление мирных переговоров с Украиной, а оперативная пауза для перегруппировки и реструктуризации своих оккупационных войск.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.