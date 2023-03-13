России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала — Данилов 13 марта, 15:46 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в понедельник, 13 марта.

«россии понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала», — говорится в его сообщении в Twitter.

По словам Данилова, сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия исчерпывает подготовленные запасы накапливаемых десятилетиями вооружений.

По его словам, коррумпированная страна не имеет возможности обеспечить фронт, в результате чего иностранная помощь для террористов стала приоритетным вопросом.