России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала — Данилов

13 марта, 15:46
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в понедельник, 13 марта.

«россии понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала», — говорится в его сообщении в Twitter.

По словам Данилова, сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия исчерпывает подготовленные запасы накапливаемых десятилетиями вооружений.

По его словам, коррумпированная страна не имеет возможности обеспечить фронт, в результате чего иностранная помощь для террористов стала приоритетным вопросом.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Запад Алексей Данилов Война России против Украины

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