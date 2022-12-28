«Реалии России — поражение и развал». Данилов резко ответил Пескову после слов о «новых территориях в составе РФ» 28 декабря, 18:05 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил пресс-секретарю российского диктатора Дмитрию Пескову, что не существует никаких новых территорий в составе РФ.

Так Данилов отреагировал на слова Пескова о том, что Россия пойдет на мир с Украиной только после того, как она откажется от своих территорий, которые временно оккупировала РФ.

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Данилов подчеркнул, что Россию ждет поражение и развал.

«Нет никаких реалий, в которых существуют „новые территории в составе России“. Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ — это позор, поражение и ее развал», — заявил он.

Секретарь СНБО также добавил, что без учета этих реалий никакого «мирного плана» не будет.

28 декабря Песков заявил, что Россия не пойдет на мир с Украиной, если она не откажется от своих территорий.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». Он также заявлял, что только глава кремлевского режима может перевести войну с военного пути на дипломатический и что путь дипломатии может начаться, если Россия отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.

Президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре.

Она, в частности, включает:

восстановление территориальной целостности Украины,

вывод российских войск,

освобождение всех пленных,

трибунал для виновных в агрессии,

гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.