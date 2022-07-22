«Ожидаем предметного разговора». Данилов отреагировал на заявление Европола о «признаках торговли оружием из Украины» 22 июля, 13:28 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

«Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами заявлений о существующих якобы случаях «торговли оружием и военными товарами на черном рынке» из Украины», — написал он в Twitter.

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По его словам, Украина максимально заинтересована в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании.

Данилов заявил, что публикация о «контрабанде оружия» в западных СМИ совпадает по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России «MakZim» по дискредитации Украины, цель которой - прекращение поставки оружия от союзников.

"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ - именно за счет поступления современного западного вооружения", - заявил Данилов.

Европейское полицейское управление сообщило о признаках контрабанды оружия из Украины в страны Евросоюза.

По словам представителя Европола Яп Оп Ген Оорта, расследователи из стран ЕС обнаружили «признаки торговли тяжелым военным вооружением».

Также были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров для борьбы с РФ.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя.

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