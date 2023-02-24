«Приглашение продолжать убийства». Данилов резко ответил на слова Борреля о том, что Россия — «великий народ» 24 февраля, 16:52 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

В пятницу, 24 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия — «великий народ».

«К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что „россия — великий народ“ — это приглашение продолжать убийства. Путин — олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратное, россияне несут ответственность за войну», — написал он в Twitter.

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По словам Данилова, такие сигналы — проявление слабости, стимул для преступлений.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что поражение в полномасштабной войне в Украине не приведет к исчезновению России.

«Россия не исчезнет. Россия — великий народ. Мы ничего не имеем против россиян. Они также страдают от этой войны. Они страдают. Они теряют жизнь. И они теряют экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны», — сказал Боррель.