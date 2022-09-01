«Рабе, подножке, грязи Москвы». Данилов резко ответил спикеру Совета федерации, которая размечталась о «победе» России в войне 1 сентября, 15:42 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, которая размечталась о «победе» страны-агрессора России в войне.

По словам Данилова, Матвиенко — человек без чести, проклятый своей Родиной.

«Валентине Матвиенко. „Рабе, подножке, грязи Москвы“, человеку без чести, проклятому своей Родиной, следует помнить: России должно хватить только одного ресурса — на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала», — написал он в Twitter.

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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко размечталась, что Россия якобы «имеет ресурсы» для того, чтобы победить в войне против Украины.

Матвиенко соврала, что оккупанты оснащены «самым современным оружием и техникой», не используют мирных граждан как «живой щит», не ведут обстрелы жилых кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не выиграет войну против Украины.

«Путин и РФ эту войну не выиграют, они проиграют. Он — маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. И эти надежды кровавого жалкого человека натолкнулись на массированную и вдохновенную борьбу украинцев», — сказал он.

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