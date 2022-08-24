Поставил все на карту. Не надо думать, что Путин остановится, он попытается довести войну до «логического конца» — Данилов 24 августа, 12:56 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин поставил все на карту войны против Украины, поэтому не надо думать, что он остановится.

«Надо понимать, что Владимир Путин поставил все на одну карту — карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца, — самообман», — сказал он в интервью Wyborcza.

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По его словам, сегодня Путин хочет сделать перерыв, потому что видит, что россияне «выгорают».

«Мы знаем, как тяжело сегодня работает их ВПК, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены», — сказал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией, поскольку это станет войной, отложенной на будущее.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что закончить войну до конца года вполне возможно.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 августа, заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

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