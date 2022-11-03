«Кремль в стадии потери контроля». Данилов рассказал, кому переходит власть в России и что ждет агрессора дальше

3 ноября, 12:10
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власть в стране-агрессоре России стремительно переходят в руки уголовно-террористической группировки.

«Кремль в стадии потери контроля. Власть на России стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1588100604488028162

По словам Данилова, Россия превратилась в типичный failed state.

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«Дальше — дестабилизация, демонтаж, депутинизация», — написал он.

По данным британской разведки, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин перестал скрывать свои связи с группой и пытается «отполировать» свой авторитет.

Кроме того, командующего группировкой российских войск Центр генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности после того, как его начал критиковать марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

https://www.youtube.com/watch?v=8XofMn--_js
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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