Данилов — «кадыровцам»: Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за независимость Ичкерии 25 октября, 14:02 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал «кадыровцев» уходить из Украины и воевать за независимость Ичкерии.



«Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за Независимость Ичкерии — это лучшая гарантия, чтобы россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный)», — написал он в Twitter.

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По его словам, если не уничтожить РФ, она вернется.

«Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы ведь не забыли», — написал Данилов.

Кремлевский ставленник во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров жалуется, что ВСУ начали наносить удары непосредственно по российской территории.

Кадыров скулит, что ответы российской армии на обстрел со стороны ВСУ «слабые», призывая уничтожать украинские города.

Во вторник, 18 октября, Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.