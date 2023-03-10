Не только территориальная целостность Украины. Данилов назвал необходимые основы для гарантий устойчивого мира в Европе 10 марта, 13:49 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Возвращение суверенных территорий Молдовы и Грузии является необходимой основой гарантий устойчивого мира, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Не только восстановление территориальной целостности Украины, но и возвращение суверенных территорий Молдовы и Грузии является необходимой основой гарантий устойчивого мира и развития в Европе», — говорится в сообщении Данилова в Twitter в пятницу, 10 марта.

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По его словам, если «мы не закончим эту войну, ее придется заканчивать нашим внукам и правнукам».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия пытается атаковать Молдову.

В четверг, 9 марта, спецслужбы Приднестровья распространили вброс о покушении на «высших должностных лиц», которое якобы готовилось по указанию Службы безопасности Украины.

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что такой информации нет.

Ранее минобороны РФ распространило фейк о «подготовке вторжения ВСУ» в Приднестровье.