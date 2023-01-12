Данилов о предоставлении роты западных танков Украине: Речь не о «капле в море», а о начале 12 января, 09:52 Алексей Данилов (Фото:rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя предоставление роты западных танков Украине, заявил, что речь идет не о «капле в море», а о начале.

«Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, главное для Украины, что кто-то начал их предоставлять.

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«Это была важная ситуация. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши — это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина просила танки еще с лета.

«Речь не о количестве, речь о начале. Главное, что они начали предоставлять, а затем партнеры будут вовлекаться в этот процесс», — сказал он.

Фото: NV

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже было принято в Польше.

Речь идет о танковой роте стандарта НАТО — 14 танков.

